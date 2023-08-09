Певец Майданов заявил, что конкурс «Молодые ветра» станет большой индустрией
Кроме победителей конкурса есть еще с десяток замечательных исполнителей, которым хотелось бы открыть дальнейшую дорогу, отметил в эфире НСН Денис Майданов.
Конкурс «Молодые ветра» станет большой индустрией, заявил заслуженный артист РФ, сопредседатель жюри конкурса Денис Майданов в пресс-центре НСН.
«В момент споров, определения позиций, наград, призов и всего остального, было понимание, что нам не хватает пять позиций, чтобы обозначить и наградить всех ребят, которые мастерски, красиво, ярко проявили себя на конкурсе. Поэтому кроме тех победителей, имена которых прозвучали на конкурсе, мы говорим о том, что у нас еще с десяток замечательных исполнителей, которым мы хотели бы помочь и дать дальнейшую дорогу с помощью целой большой индустрии под названием "Молодые ветра"», - сказал Майданов.
Он отметил, что помимо победителей члены жюри отметили творчество групп «NAFA», «Малая», «Red Guitar Pick» и «Веснушка».
«Хотел бы назвать имена тех, кто нас зацепили: "NAFA", "Малая", "Red Guitar Pick", "Веснушка". Это прекрасные исполнители, которые показали, что рок-музыка, рок-н-ролл очень широк. Мы слышали ритм-н-блюз, поп-рок, альтернативный рок. Это все были грани одного жанра. Сейчас будем открывать дорогу тем, кто завоевал свое место под солнцем, будем продолжать продвигаться», - резюмировал Майданов.
Ранее, 5 августа, в московском клубе «Урбан» прошел финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Профессиональное жюри выбрало пять победителей: Маргариту Нащекину, Ширли-Мырли, Сашу Балог, TOBE и КРОУ из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи, после чего отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками. Также песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
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