25.03.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мигранты – кормовая база террора? Как избежать повторения «Крокуса»



Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли концертный зал.



По данным СК на 21:00 24 марта, погибли 137 человек, пострадали 182.



По сведениям МВД, все обвиняемые в теракте не имели российского гражданства. В Москве в настоящее время идет массовая проверка мигрантов.



Трагедия в «Крокус Сити Холле» стала самым крупным терактом за 20 лет по числу погибших после Беслана (тогда погибли 333 человека, большинство из них - школьники).



Участники пресс-конференции:

Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов;

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как сегодня регулируется нахождение мигрантов на территории России?

Кто стоит за подготовкой теракта?

Высок ли уровень преступности среди мигрантов в России?

Стоит ли ограничить въезд мигрантов в Россию после теракта?

Какие меры требуется предпринять, чтобы избежать новых атак?

Нужно ли вводить смертную казнь для террористов в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

