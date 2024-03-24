25.03.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мигранты – кормовая база террора? Как избежать повторения «Крокуса»
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы террористы подожгли концертный зал.
По данным СК на 21:00 24 марта, погибли 137 человек, пострадали 182.
По сведениям МВД, все обвиняемые в теракте не имели российского гражданства. В Москве в настоящее время идет массовая проверка мигрантов.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» стала самым крупным терактом за 20 лет по числу погибших после Беслана (тогда погибли 333 человека, большинство из них - школьники).
Участники пресс-конференции:
- Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов;
- Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох;
- Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как сегодня регулируется нахождение мигрантов на территории России?
- Кто стоит за подготовкой теракта?
- Высок ли уровень преступности среди мигрантов в России?
- Стоит ли ограничить въезд мигрантов в Россию после теракта?
- Какие меры требуется предпринять, чтобы избежать новых атак?
- Нужно ли вводить смертную казнь для террористов в России?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: