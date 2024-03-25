Союз торговых центров выступил за восстановление «Крокуса»

Нужно выждать время, чтобы позднее принять выверенное решение о том, что будет на месте концертного зала, отметил в эфире НСН Павел Люлин. 

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН заявил, что здание «Крокус Сити Холла» нужно восстановить, однако позднее необходимо обсудить его дальнейший функционал.

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«Вопрос очень сложный. Более того, в нашей сфере идут дискуссии, стоит ли восстанавливать, что там делать… Думаю, здание нужно восстановить, вопрос – с каким функционалом. Есть случай – печальная трагедия с «Зимней вишней», ТЦ разобрали и там теперь сквер памяти жертвам этой трагедии. А есть случай, когда было террористическое нападение на центр на Дубровке, его сохранили, он сохранил свою функцию. Нужно помнить, запечатлеть это, но решение о том, что будет на этом месте, надо принимать не в моменте, а выждать, чтобы потом более выверено это сделать», - сказал Люлин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
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