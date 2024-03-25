Член Общественного совета при МВД обвинил Украину в теракте в «Крокусе»

Украинская разведка могла принимать участие в организации террористического акта, отметил в эфире НСН Владимир Волох. 

Заказчиками теракта в «Крокус Сити Холле» могли быть США и Великобритания, организатором могла выступить Украина, заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.

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«Важно выявить организаторов и главных заказчиков. Моя точка зрения – исключать любую версию нельзя. На мой взгляд, основные заказчики – за океаном. Либо США, либо Великобритания, их спецслужбы. Что касается организаторов исполнения, безусловно, принимали участие и Вооруженные силы Украины. Хотя Буданов (Кирилл, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – ред. НСН), открестился, думаю, что разведка Украины в этом акте принимала участие», - сказал Волох.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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