27.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Докатились до «Колобка»: Фавориты и скандалы летнего киносезона»



Летний сезон традиционно считается одним из главных периодов для кинотеатров, и 2026 год уже показывает заметное оживление российского кинопроката. По итогам июня общая выручка кинотеатров составила около 4,3 млрд рублей — на 22% больше, чем в июне прошлого года. В кинотеатры за месяц пришли почти 9,7 млн зрителей, что также стало одним из лучших результатов последних лет. Июль продолжил позитивную динамику: кинотеатры заработали около 3,15 млрд рублей, что на 24,1% больше, чем годом ранее. При этом июль стал самым кассовым за последние четыре года.



Одним из главных событий летнего проката стало противостояние российских и зарубежных картин. В числе заметных отечественных релизов — «Холоп 3», «На деревню дедушке 2» и «Последний богатырь. Колобок». При этом зарубежные фильмы также смогли собрать значительную аудиторию: например, к середине июля «Майкл» уже преодолел отметку в 2,4 млрд рублей, а «Кодекс Данте» и другие иностранные релизы также занимали высокие позиции в прокате.



Август пока также демонстрирует высокий интерес зрителей. По итогам уик-энда 13–16 августа российские кинотеатры собрали 602,5 млн рублей — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером стал отечественный фильм «Последний богатырь. Колобок», собравший за четыре дня около 192,5 млн рублей и занявший более 31% рынка.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Какой фильм стал главной картиной летнего киносезона?

Выросла ли посещаемость кинотеатров?

Что предпочитали зрители – российское или зарубежное кино?

Какие отечественные фильмы стали главными хитами?

Получилось ли у российских фильмов конкурировать с голливудскими премьерами?

Какие фильмы провалились, несмотря на высокие ожидания?

Что ждет кинопрокат осенью?

Станет ли 2026 год рекордным для российского кино?





Участники пресс-конференции:



Глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Кинокритик Давид Шнейдеров.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

