Адвокат Трунов: Террористы знали, что охрана «Крокуса» была безоружна
Вооружение охраны крупных концертных залов и ТЦ не будет простым решением для противодействия терроризму, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Террористы, которые готовили теракт в «Крокус Сити Холле», знали, что охрана концертного зала была без оружия, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Если бы охрана этого помещения была с оружием, то они не вели бы себя так вольготно. Когда террористический акт готовится несколько месяцев, когда под него подбираются определенные типы оружия, тогда рассчитывается, в том числе, что из себя представляет охрана. Не вели бы себя вольготно, но тогда могла бы появиться взрывчатка и другие типы вооружения. Здесь нет простых решений как вооружение охраны… Основа этих акцентов – это акценты на оперативно-розыскную деятельность, работу спецслужб и правоохранительных органов», - сказал Трунов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru