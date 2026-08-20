21.08.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Стадионные концерты, отмененные фестивали: Музыкальные итоги лета-2026»

Музыкальное лето 2026 года подходит к концу, и российский концертный рынок показывает противоречивую картину. С одной стороны — масштабные стадионные шоу, многотысячные фестивали и огромный спрос на выступления самых популярных артистов. С другой — переносы и отмены мероприятий, рост стоимости билетов и признаки охлаждения спроса.

Одной из главных площадок российского концертного лета остаются «Лужники». В июне здесь выступил Дима Билан, в июле — «Руки Вверх!», а в августе Ваня Дмитриенко собрал полный стадион и официально попал в Книгу рекордов России. Так же в августе состоялся прощальный концерт рок-группы «Звери».За большими цифрами стоит серьезная экономика. В 2025 году рынок офлайн-развлечений в России вырос на 28%, до 306 млрд рублей, а концертный сегмент должен был вырасти в 2026 году еще примерно на 24% — до 108,2 млрд рублей. Однако первые данные 2026 года говорят о замедлении: рынок столкнулся с ростом цен и снижением покупательной способности аудитории. Средняя стоимость концертного билета за 2023–2026 годы выросла на 53% — до 3000 рублей.

Еще одна тенденция лета-2026 — отмена и переносы фестивалей и концертов. В частности, был отменен фестиваль электронной музыки Outline, а фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина («Груша») не проводится в 2026 году из-за сохраняющихся рисков безопасности. В «Лужниках» также переносились отдельные концерты, в том числе выступление Надежды Кадышевой.

Отдельной тенденцией музыкального рынка 2026 может стать возвращение крупных западных исполнителей. Эпатажный пример — Канье Уэст (Ye), на чьи концерты могут пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, где стоимость билетов начинается от 9 тыс. рублей, а VIP-места достигают 160 тыс. рублей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Кто стал главным артистом лета-2026?

Какие артисты собрали «Лужники»?

Сколько зарабатывает артист на стадионном концерте?

Почему билеты так сильно подорожали?

Как изменился спрос на концерты в 2026 году?

Насколько выросли расходы на проведение мероприятий?

Что ждет российский концертный рынок осенью и зимой?

Вернутся ли иностранные артисты в Россию?

Участники пресс-конференции:

советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий;

музыкальный продюсер Игорь Сандлер;

генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



