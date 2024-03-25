Возле ТЦ предложили использовать датчики обнаружения оружия
Можно было заранее, на подступах к «Крокусу», получить информацию о том, что высадились люди с оружием, отметил в эфире НСН Артем Лекарев.
Руководитель секции Интеллектуальных Систем Безопасности при Гильдии НСБ МТПП Артем Лекарев в пресс-центре НСН предложил использовать датчики обнаружения оружия возле торговых центров.
«Подключение большей части видеокамер торгового объекта к «Безопасному региону», где есть постоянный контроль видеонаблюдения, где можно подключить видеоаналитические алгоритмы. Они как раз могут быть связаны с детекторами оружия, сейчас такие системы в целом достаточно эффективны. Можно было заранее, на подступах к зданию, получить информацию о том, что высадились люди с оружием. Это дало бы всего дополнительных три-четыре минуты, но они как раз позволили бы вывести большую часть людей из-под удара. Охрана ТРЦ не предназначена для борьбы с вооруженными штурмовыми группами, она предназначена для борьбы с хулиганами и наведения общего порядка и для того, чтобы вовремя вызвать Росгвардию. Все это можно было бы сделать», - сказал Лекарев.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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