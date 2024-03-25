Адвокат Трунов объяснил, почему избрание меры пресечения для террористов было закрытым
Секретность появляется тогда, когда хочется прикрыть халатность или действия тех или иных служб, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН объяснил, почему избрание меры пресечения для террористов, которые убили людей в «Крокус Сити Холле», было закрытым.
«Мы видим, что по избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в терроризме появилась секретность. Она появляется тогда, когда хочется прикрыть халатность, действия тех или иных служб, которые недосмотрели, недоработали, что-то недоделали. Секретность варьируется, не обязательно все закрывать. Если есть внедренные агенты, в части материалы закрываются, остальное все открыто. Естественно, транспарентность очень важная составляющая. Вопрос расследования террористических актов имеет свою специфику», - сказал Трунов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru