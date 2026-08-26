28.08.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Директорская ложа: Как выживают театры в современных условиях?»



Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие. А кто-то и вовсе не уходил. За кулисами московских государственных театров этим летом кипели такие страсти, что позавидует любой драматург. Назначения, отставки, рокировки, фейковые вбросы. Ходят слухи, что в руководстве столичных театров возможны дальнейшие перестановки. Напомним, в августе ректор Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал эту должность в течение десяти лет. Выборы нового ректора назначены на ноябрь. Президентом РАМТа назначен Алексей Бородин, который на протяжении более 40 лет являлся бессменным художественным руководителем театра. Екатерина Сироткина стала директором Театра сатиры. До этого времени Екатерина Андреевна занимала должность заместителя директора театра.



Также в СМИ прошла неподтвержденная информация о назначении Нины Чусовой художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» якобы департаментом культуры города Москвы. Однако Нина Чусова узнала об этом из СМИ и сообщила, что подобных предложений пока ей не поступало.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Как сегодня устроен менеджмент современного театра?

Правда ли, что он «директорский»?

Насколько театр сегодня – это окупаемый бизнес?

Как директора театров решают экономические и творческие вопросы?

Кто может распространять «театральные» фейки и зачем?

Почему сегодня объединяют театры и их управление?

Участники пресс-конференции:



заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев;

художественный руководитель театра, заслуженный артист России Павел Курочкин;

исполняющий обязанности директора Театра кукол Образцова Илья Морозов;

директор театра Булгаковский дом Наталья Склярова;

генеральный директор Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Анна Волк;



директор Театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко;



руководитель, основатель Театра МОСТ Ирина Большакова;

генеральный продюсер и художественный руководитель независимого «ГРАНД Театра» Денис Тагинцев;

основатель и художественный руководитель независимого московского театра «Циники» Андрей Донцов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



