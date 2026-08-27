03.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жизнь спортивного поля: Премьера документального фильма о наследии ЧМ-2018»

«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу. На пресс-конференции состоится презентация документального фильма «Один день из жизни спортивного поля» - совместного проекта бренда профессиональной садово-парковой техники CAIMAN и калининградского стадиона «Ростех Арена».

Фильм показывает то, что обычно остаётся за кадром телетрансляций: как специалисты готовят газон к матчу, контролируют его состояние во время эксплуатации и обеспечивают идеальные условия для спортсменов. В центре внимания - инженерная «начинка»: системы дренажа, полива, подогрева и другие технологические решения, которые превращают обычное поле в высокотехнологичный объект. А ещё фильм запечатлел уникальный процесс: всего за сутки футбольное поле трансформируется в регбийное - с изменением разметки, перестановкой стоек и адаптацией газона к новым нагрузкам, что позволяет стадиону принимать разные виды спорта в кратчайшие сроки.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Новые «старые» профессии: кто такой спортивный агроном и почему гринкипинг выбирают женщины?

Жизнь стадиона после чемпионата мира: как спортивные объекты превращаются в центры притяжения?

Регби после ЧМ-2018: как новый вид спорта завоёвывает Россию?

Зачем бизнесу амбассадоры и социальные проекты?

Участники пресс-конференции:

Алексей Шемаров - генеральный директор ГАУ КО «Стадион „Калининград“ («Ростех Арена»);

- генеральный директор ГАУ КО «Стадион „Калининград“ («Ростех Арена»); Александра Воробей - главный спортивный агроном «Ростех Арены»;

- главный спортивный агроном «Ростех Арены»; Александр Маркин - генеральный директор, владелец бренда CAIMAN;

- генеральный директор, владелец бренда CAIMAN; Павел Федоров - генеральный директор, председатель правления Федерации регби России.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



