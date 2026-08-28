31.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «1 сентября - как психологически подготовить ребенка к школе?»



Совсем скоро начнется новый учебный год. В 2026 году более 38 тыс. школ открывают свои двери для 18 млн ребят. И много новых изменений в самом образовательном процессе, например, в Минпросвещения назвали максимальный уровень нагрузки для школьников. Ранее в СМИ активно обсуждалось, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека считает, что нагрузка на учеников российских школ с 5-го по 11-й класс превышает допустимые даже для взрослого человека нормы.



Роспотребнадзор установил ограничения на продолжительность использования компьютеров и интерактивных досок школьниками во время уроков. Допустимое время будет зависеть от возраста учащихся. Ученики 1-2-х классов могут непрерывно работать за компьютером не более 20 минут за один урок.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Сколько детей пойдет в школу в этом году?



Как подготовить ребенка к школе?



Почему дети могут не хотеть идти в школу после первой недели обучения?



Насколько дети готовы сегодня к первому классу, ведь нагрузка растет?



Как развить память и внимание у ребенка перед школой?



Как поддерживать иммунитет ребенка во время учебы?



Какие наиболее частые проблемы с речью у первоклассников?



Участники пресс-конференции:



Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая;



Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер;



Сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 916 107 77 34



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

