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1 сентября - как психологически подготовить ребенка к школе?

Информация

Начало конференции

12:00

31 августа 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 916 107 77 34

31.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «1 сентября - как психологически подготовить ребенка к школе?»

Совсем скоро начнется новый учебный год. В 2026 году более 38 тыс. школ открывают свои двери для 18 млн ребят. И много новых изменений в самом образовательном процессе, например, в Минпросвещения назвали максимальный уровень нагрузки для школьников. Ранее в СМИ активно обсуждалось, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека считает, что нагрузка на учеников российских школ с 5-го по 11-й класс превышает допустимые даже для взрослого человека нормы.

Роспотребнадзор установил ограничения на продолжительность использования компьютеров и интерактивных досок школьниками во время уроков. Допустимое время будет зависеть от возраста учащихся. Ученики 1-2-х классов могут непрерывно работать за компьютером не более 20 минут за один урок.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Сколько детей пойдет в школу в этом году?
  • Как подготовить ребенка к школе?
  • Почему дети могут не хотеть идти в школу после первой недели обучения?
  • Насколько дети готовы сегодня к первому классу, ведь нагрузка растет?
  • Как развить память и внимание у ребенка перед школой?
  • Как поддерживать иммунитет ребенка во время учебы?
  • Какие наиболее частые проблемы с речью у первоклассников?

Участники пресс-конференции:

  • Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая;
  • Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер;
  • Сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед Елена Мельникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов

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