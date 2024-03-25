Совет при МВД: Абсолютное большинство мигрантов приезжают в РФ на короткий срок
Каждый год в Россию въезжает порядка 80 миллионов иностранцев, отметил в эфире НСН Владимир Волох.
Абсолютное большинство мигрантов приезжают в РФ на короткий срок, из них порядка 2-2,5 миллиона человек осуществляют трудовую деятельность, заявил член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«После пандемии в Россию каждый год въезжает порядка 80 миллионов иностранцев. Абсолютное большинство въезжает с краткосрочными целыми. Что касается самих категорий мигрантов, нужно понимать, что это совершенно различные категории: студенты, ученые, спортсмены, туристы, приезжают на лечение. Из общего количества осуществляют трудовую деятельность в РФ порядка 2-2,5 млн», - сказал Волох.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что России необходимо ужесточить законодательство в отношении трудовых мигрантов, выдворяя из страны безработных. По его мнению, такие люди потенциально могут создавать угрозу безопасности страны, соглашаясь на преступления за деньги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru