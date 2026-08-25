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Цифровой рубль выходит в массы: как россиянам адаптироваться к новой форме денег?

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Начало конференции

12:00

26 августа 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

26.08.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цифровой рубль выходит в массы: как россиянам адаптироваться к новой форме денег?»

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль переходит к массовому внедрению. В Банке России заявляют, что все системно значимые банки готовы предоставить клиентам возможность работать с новой формой национальной валюты. На их долю приходится более 80% платежного рынка страны.

Отдельный вопрос — инфраструктура. Банкам и торговым компаниям предстоит обеспечить техническую возможность принимать цифровые рубли, а клиентам — привыкнуть к новому инструменту.

Цифровой рубль должен стать третьей формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Для граждан его использование остается добровольным, однако с осени крупнейшие торговые компании также начнут принимать цифровые рубли в качестве средства оплаты. В частности, с 1 сентября такую возможность в тестовом режиме запускают крупнейшие российские маркетплейсы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Действительно ли крупные банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября?
  • Что изменится для обычного клиента банка?
  • Чем цифровой рубль будет отличаться о безналичного?
  • Где цифровой рубль будет наиболее востребован?
  • Насколько безопасны операции с цифровым рублем?
  • Станет ли цифровой рубль массовым уже в 2026 году?

Участники пресс-конференции:

  • Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;
  • Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова

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