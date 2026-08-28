02.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Российское свиноводство – 2026: рост производства и угроза АЧС»

Российское свиноводство в 2026 году продолжает наращивать объемы производства, однако перед отраслью возникает новая проблема — предложение растет быстрее спроса. По данным Росстата, в январе–феврале сельскохозяйственные организации произвели 951,9 тыс. тонн свинины в живом весе — на 5,6% больше, чем годом ранее. По итогам января–апреля рост производства составил 4,7%. При этом Национальный союз свиноводов ожидает, что по итогам всего 2026 года прирост будет более умеренным — около 1–2%.

Еще один важный тренд — стремительный рост экспорта. По оценке Национального союза свиноводов, в 2026 году Россия может экспортировать до 440 тыс. тонн свинины. Отрасль рассчитывает прежде всего на расширение поставок на зарубежные рынки, а дальнейшее увеличение экспорта становится одним из ключевых способов балансировки внутреннего рынка.

При этом главным риском для свиноводства остается африканская чума свиней. В 2026 году в России вновь фиксируются очаги АЧС. В июне Россельхознадзор сообщал о вспышке заболевания на крупном свиноводческом комплексе в Новгородской области, а в июле первый в этом году очаг был зарегистрирован во Владимирской области в личном подсобном хозяйстве.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие главные итоги свиноводческой отрасли в 2026 году?

Почему производство свинины продолжает расти?

Ждет ли рынок перепроизводство и снижение цен?

Какие регионы стали лидерами по производству?

Какие страны сегодня являются ключевыми покупателями российской свинины?

Насколько серьезной остается угроза африканской чумы свиней?

Где в 2026 году были зафиксированы новые очаги?

Достаточно ли существующих мер безопасности для отрасли?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев;

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



