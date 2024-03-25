Сенатор Гибатдинов посчитал любой тюремный срок для террористов слишком мягким
Любой тюремный срок для террористов – малое наказание, отметил в эфире НСН Айрат Гибатдинов.
Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН поддержал введение в стране смертной казни для террористов. При этом, по его словам, смертную казнь нужно применять в исключительных случаях.
«Что касается смертной казни, есть опасность, что может быть судебная ошибка и наказание может стать более широким в применении. Многих в этом решении это останавливает… Касаемо сегодняшнего случая, это горе для всех наших граждан, тут без сомнения каждый бы из нас высказался за применение смертной казни. Такие преступления должны наказываться жестко, любой тюремный срок – это очень мало. Как инструмент наказания, смертную казнь можно было бы применять в исключительных случаях при определенных полномочиях. Принятие решения должно быть коллегиальным», - сказал Гибатдинов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru