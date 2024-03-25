Сенатор Гибатдинов призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России
В миграционном законодательстве и его исполнении есть проблемы, их нужно срочно решать, отметил в эфире НСН Айрат Гибатдинов.
Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ужесточить условия пребывания мигрантов в России. По его словам, эта проблема становится все более актуальна.
«С одной стороны, есть дефицит трудовых ресурсов, но, с другой стороны, мы видим, что эта проблема с каждым днем становится все более актуальной. Последний случай – как они вообще оказались в России, кто-то вообще без каких-либо документов оказался в стране… Однозначно можно говорить о том, что есть определенные проблемы и в исполнении законодательства, и в самом законодательстве. Как они здесь оказались, вызывает много вопросов. Окончательные выводы можно будет делать через определенное время, когда следственные органы дадут более точную информацию», - сказал Гибатдинов.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что России необходимо ужесточить законодательство в отношении трудовых мигрантов, выдворяя из страны безработных. По его мнению, такие люди потенциально могут создавать угрозу безопасности страны, соглашаясь на преступления за деньги.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 137 человек. По данным Минздрава Московской области, число пострадавших достигло 180 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru