14.04.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Массовая бессонница. Почему россияне не могут уснуть?»
77% россиян испытывают проблемы со сном — такие данные показали опросы медицинских сервисов. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Многие не высыпаются из-за храпа, нарушений дыхания, скрежета зубов во сне и ночных кошмаров. Эксперты объясняют: после пандемии население постоянно испытывает стресс, что приводит к росту хронической бессонницы. Это видно и по росту жалоб пациентов. Причем часть населения предпочитает лечиться самостоятельно, в том числе чаями и релаксацией, и не знает о существовании сомнологов — врачей, занимающихся лечением сна. Недостаток ночного отдыха, обращают внимание эксперты, повышает риск развития диабета, депрессии и деменции.
В 2025 году число пациентов, обратившихся с жалобами на нарушения сна, выросло год к году на 75%, при этом женщины обращались с такими вопросами втрое чаще мужчин.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему бессонница стала массовой проблемой?
- Насколько ситуация ухудшилась за последние годы?
- Чем опасен хронический недосып?
- Когда бессонница требует обращения к врачу?
- Как можно улучшить качество сна?
- Снотворные – спасение или новая зависимость?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы Ирина Филатова;
- Сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская;
- Клинический психолог Ольга Аристова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
