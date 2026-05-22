25.05.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Миллиард диагнозов. Почему психические заболевания заняли первое место».



Психические расстройства стали самой распространённой причиной ухудшения здоровья, обогнав сердечно-сосудистые заболевания и онкологию согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас в мире насчитывается около 1,2 млрд человек с психическими расстройствами — почти в два раза больше, чем три десятилетия назад.



По мнению ученых, число людей с психическими расстройствами продолжает расти. Сильнее всего увеличились показатели тревожности - на 158% и депрессии - 131%. Также выросло количество случаев биполярного расстройства, шизофрении, анорексии и булимии. Отмечается, что чаще всего психическими расстройствами страдают молодые люди в возрасте от 15 до 39 лет.



Эксперты утверждаю, что за последние годы уровень тревожности, эмоционального выгорания и депрессии значительно вырос, особенно среди молодежи и жителей крупных городов. При этом большинство людей по-прежнему не обращаются за профессиональной помощью из-за страха осуждения, высокой стоимости лечения или нехватки специалистов.



По оценкам ВОЗ, психические расстройства уже входят в число основных причин потери трудоспособности во всем мире, а депрессия и тревожность ежегодно наносят мировой экономике ущерб примерно в 1 триллион долларов из-за снижения производительности труда.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Действительно ли в мире растет число людей с психическими расстройствами?

Какие физические болезни могут развиться из-за психически расстройств?

Почему психические расстройства становятся одной из главных проблем современного общества?

Какие психические расстройства сегодня наиболее распространены?

Как социальные сети влияют на ментальное здоровье?

Почему люди боятся обращаться к психологам и психиатрам?

Насколько доступна психологическая помощь сегодня?

Хватает ли в России квалифицированных специалистов?



Участники пресс-конференции:



кризисный психолог Ольга Софьянова;

врач-психиатр Александр Федорович.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



