Виноваты не только гаджеты: Почему россияне массово не высыпаются

В России и в мире наблюдается мода на загруженность, что негативно сказывается на качестве сна, заявила сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская в пресс-центре НСН.

«Мы можем винить те же самые гаджеты. Но основная проблема в том, что сегодня модно быть занятым, можно нагружать свой день, лишать себя сна ради интересных событий. Нет такой ценности сна, это наиболее значимая проблема, которая приводит к массовым нарушениям сна. У нас могут быть неполадки со здоровьем, поэтому важно обращаться к врачам, если мы не можем заснуть. Важны условия, в которых мы организуем свой сон. Регулярность – это еще один важный пункт, если мы хотим добиться хорошего сна. Факторов здорового сна много, но самое главное – понять, что за наш сон отвечаем мы сами», - отметила она.

Как правило, люди испытывают проблемы со сном при тяжелых заболеваниях, таких, как апноэ или храп, бежать к врачу стоит, если храп сочетается с избыточным весом и вредными привычками. Об этом НСН заявил сомнолог Владимир Ковальзон.

