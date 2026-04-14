Зумеры чаще страдают бессонницей, так как сидят в телефоне перед сном, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

«Зумеры страдают бессонницей, потому что они сидят постоянно в соцсетях. Если человек сидит в телефоне, видит голубой экран перед сном, это все ухудшает выработку мелатонина. Человек в таком случае просто хуже засыпает. Зумеры еще и более одинокие, потому что они предпочитают общаться онлайн», - отметила она.

С ней согласилась сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская.

«По данным исследований, в 96% случае дети спят меньше девяти часов. Намечается тенденция, что какие-то занятия просто отвлекают детей. Телефон – это вообще легкий дофамин, человек не может сразу настроиться на сон после гаджетов. Согласно данным, дети, которые не высыпаются, себе не нравятся. То есть, это влияет и на самооценку», - добавила она.

Как правило, люди испытывают проблемы со сном при тяжелых заболеваниях, таких, как апноэ или храп, бежать к врачу стоит, если храп сочетается с избыточным весом и вредными привычками. Об этом НСН заявил сомнолог Владимир Ковальзон.

