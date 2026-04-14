Принимать снотворные без назначения врача категорически нельзя, так как они могут оказывать негативное влияние на разные органы, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

«К сожалению очень многие принимают снотворные без назначения врачей, просто читают что-то в интернете. Это может привести к серьезным негативным последствиям. У человека много различных органов, которые работают в разном режиме, это снотворное может оказывать вредное воздействие на другие органы. Оно одновременно может давать эффект засыпания, но тяжело воздействовать на другие органы. Хотя бы элементарно нужно дойти до терапевта и посоветоваться», - объяснила она.

Для улучшения качества сна важно спать в прохладном и темном помещении, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.



