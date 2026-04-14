Сомнолог рассказала, как быстро можно научиться высыпаться
Ольга Снеговская заявила НСН, что за три-шесть недель обычно улучшается сон, если следовать рекомендация специалиста.
Улучшить качество сна можно за три недели, если следовать всем рекомендациям, заявила сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская в пресс-центре НСН.
«Очень важно захотеть улучшить сон. Пациентов пугает, когда они слышат, что много всего нужно сделать. Но на самом деле процесс очень эффективный, за три-шесть недель обычно улучшается сон. Важно работать пошагово, уделять внимание всем факторам, которые влияют на это. Результат можно заметить буквально через несколько дней, если следовать советам. А если мы плохо спим, это все накапливается, результат мы видим не сразу», - отметила она.
Для улучшения качества сна важно спать в прохладном и темном помещении, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.
