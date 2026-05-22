пресс-конференции
Анонс

Летний отдых для россиян в 2026 году: Куда отправить ребенка?

Информация

Начало конференции

14:00

27 мая 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

27.05.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Летний отдых для россиян в 2026 году: Куда отправить ребенка?»

По данным туристических сервисов и Российского союза туриндустрии, около 70% россиян летом 2026 года планируют отдыхать внутри страны. Самым популярным направлением вновь стал Краснодарский край — его выбирают от 38% туристов. В лидерах также Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республика Алтай и Калининградская область.

При этом растет интерес и к более спокойным форматам отдыха — экологическим лагерям, спортивным сменам, IT-лагерям и образовательным программам. Наибольшим спросом пользуются лагеря на Черном море — в Сочи, Анапе, Геленджике и Крыму. По оценкам туроператоров, до 70% всех бронирований детских путевок приходится именно на южные регионы России.

В 2026 году почти 6 миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях и оздоровительных центрах по всей стране — это больше, чем годом ранее. Эксперты также отмечают, что родители все чаще обращают внимание не только на море и развлечения, но и на безопасность, психологический комфорт ребенка, наличие образовательных программ и возможность «отдыха без гаджетов». На фоне этого популярность тематических смен выросла примерно на 20–25% по сравнению с прошлым летом.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие внутренние направления для летнего отдыха в 2026 самые популярные?
  • Какова динамика спроса на летний сезон?
  • Как изменился рынок детского отдыха в 2026 году?
  • Какие лагеря сейчас наиболее востребованы?
  • Как выбрать идеальный летний отдых для своего ребенка?
  • Какие льготы и компенсации действуют для родителей?
  • Насколько изменились цены?

Участники пресс-конференции:

  • президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский;
  • эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзов;
  • соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов;
  • член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян;
  • эксперт Российского союза туриндустрии, COO сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Рожнина;
  • руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Сергей Мальгавко / ТАСС

партнеры

пресс-конференции