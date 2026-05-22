27.05.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Летний отдых для россиян в 2026 году: Куда отправить ребенка?»

По данным туристических сервисов и Российского союза туриндустрии, около 70% россиян летом 2026 года планируют отдыхать внутри страны. Самым популярным направлением вновь стал Краснодарский край — его выбирают от 38% туристов. В лидерах также Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республика Алтай и Калининградская область.

При этом растет интерес и к более спокойным форматам отдыха — экологическим лагерям, спортивным сменам, IT-лагерям и образовательным программам. Наибольшим спросом пользуются лагеря на Черном море — в Сочи, Анапе, Геленджике и Крыму. По оценкам туроператоров, до 70% всех бронирований детских путевок приходится именно на южные регионы России.

В 2026 году почти 6 миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях и оздоровительных центрах по всей стране — это больше, чем годом ранее. Эксперты также отмечают, что родители все чаще обращают внимание не только на море и развлечения, но и на безопасность, психологический комфорт ребенка, наличие образовательных программ и возможность «отдыха без гаджетов». На фоне этого популярность тематических смен выросла примерно на 20–25% по сравнению с прошлым летом.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие внутренние направления для летнего отдыха в 2026 самые популярные?

Какова динамика спроса на летний сезон?

Как изменился рынок детского отдыха в 2026 году?

Какие лагеря сейчас наиболее востребованы?

Как выбрать идеальный летний отдых для своего ребенка?

Какие льготы и компенсации действуют для родителей?

Насколько изменились цены?

Участники пресс-конференции:

президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский ;

; эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзов ;

; соруководитель комитета по выездному туризму Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов;

член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян;

эксперт Российского союза туриндустрии, COO сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Спутник8» Полина Рожнина;

руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, генеральный директор компании «Диал» Татьяна Иванова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

