Либидо без сбоев: Как правильный сон влияет на здоровье женщины

По данным американского исследования, каждый дополнительный час сна увеличивает либидо женщины на 14%, заявили НСН Ольга Аристова и Ольга Снеговская.

Здоровый сон больше всего важен женщинам, так как напрямую влияет на гормональную систему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

«Что происходит, когда человек не высыпается? Сбой гормональной системы, а это страшная вещь. Мы сейчас в нашей стране стремимся к увеличению деторождения, а это связанные вещи. Женщинам важно высыпаться, чтобы было улучшение рождаемости. Если гормональные сбои, женщин сложнее зачать», - отметила она.

С ней согласилась сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская.

«По данным американского исследования, каждый дополнительный час сна увеличивает либидо женщины на 14%», - добавила она.

Для улучшения качества сна важно спать в прохладном и темном помещении, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЗдоровьеСон

Горячие новости

Все новости

партнеры