29.05.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Репродуктивный кризис: Почему бесплодие все чаще диагностируют у россиян».

В России в течение нескольких лет растет число впервые поставленных диагнозов «бесплодие». По последним открытым данным Росстата, за 2024 год его выявили у 245,8 тыс. женщин (+5,5% к 2020-му) и у 32,7 тыс. мужчин (+6,9%). Часто встречается сочетанное бесплодие, то есть в паре проблемы находят и у мужчины, и у женщины, сообщили репродуктологи. Одной из причин снижения фертильности стал прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, рассказали врачи. Их продажи в стране, согласно данным исследований, стабильно растут с 2021 года. Среди других причин, помимо сугубо медицинских — хронический стресс и переутомление, вредные привычки, неправильное питание.

По словам репродуктологов, бесплодных пар становится больше во всем мире: 20 лет назад у 15% супругов диагностировали заболевание, а сейчас цифра приближается к 19%. Это связано не только с ухудшением состояния здоровья, но и с тем, что беременность планируется в более позднем возрасте: чем старше партнеры, тем чаще у них возникают проблемы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Правда ли, что мужское бесплодие растет быстрее женского?

Действительно что бесплодие «молодеет»?

Какие основные причины бесплодия?

Насколько эффективно ЭКО?

Какие способы лечения бесплодия существуют?

Передается ли бесплодие по наследству?

Участники пресс-конференции:

зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей Татьяна Буцкая ;

; гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ;

; сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

