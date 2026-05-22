29.05.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Репродуктивный кризис: Почему бесплодие все чаще диагностируют у россиян».
В России в течение нескольких лет растет число впервые поставленных диагнозов «бесплодие». По последним открытым данным Росстата, за 2024 год его выявили у 245,8 тыс. женщин (+5,5% к 2020-му) и у 32,7 тыс. мужчин (+6,9%). Часто встречается сочетанное бесплодие, то есть в паре проблемы находят и у мужчины, и у женщины, сообщили репродуктологи. Одной из причин снижения фертильности стал прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, рассказали врачи. Их продажи в стране, согласно данным исследований, стабильно растут с 2021 года. Среди других причин, помимо сугубо медицинских — хронический стресс и переутомление, вредные привычки, неправильное питание.
По словам репродуктологов, бесплодных пар становится больше во всем мире: 20 лет назад у 15% супругов диагностировали заболевание, а сейчас цифра приближается к 19%. Это связано не только с ухудшением состояния здоровья, но и с тем, что беременность планируется в более позднем возрасте: чем старше партнеры, тем чаще у них возникают проблемы.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Правда ли, что мужское бесплодие растет быстрее женского?
- Действительно что бесплодие «молодеет»?
- Какие основные причины бесплодия?
- Насколько эффективно ЭКО?
- Какие способы лечения бесплодия существуют?
- Передается ли бесплодие по наследству?
Участники пресс-конференции:
- зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей Татьяна Буцкая;
- гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
- сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
