Репродуктивный кризис: Почему бесплодие все чаще диагностируют у россиян

29 мая 2026

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

29.05.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Репродуктивный кризис: Почему бесплодие все чаще диагностируют у россиян».

В России в течение нескольких лет растет число впервые поставленных диагнозов «бесплодие». По последним открытым данным Росстата, за 2024 год его выявили у 245,8 тыс. женщин (+5,5% к 2020-му) и у 32,7 тыс. мужчин (+6,9%). Часто встречается сочетанное бесплодие, то есть в паре проблемы находят и у мужчины, и у женщины, сообщили репродуктологи. Одной из причин снижения фертильности стал прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, рассказали врачи. Их продажи в стране, согласно данным исследований, стабильно растут с 2021 года. Среди других причин, помимо сугубо медицинских — хронический стресс и переутомление, вредные привычки, неправильное питание.

По словам репродуктологов, бесплодных пар становится больше во всем мире: 20 лет назад у 15% супругов диагностировали заболевание, а сейчас цифра приближается к 19%. Это связано не только с ухудшением состояния здоровья, но и с тем, что беременность планируется в более позднем возрасте: чем старше партнеры, тем чаще у них возникают проблемы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Правда ли, что мужское бесплодие растет быстрее женского?
  • Действительно что бесплодие «молодеет»?
  • Какие основные причины бесплодия?
  • Насколько эффективно ЭКО?
  • Какие способы лечения бесплодия существуют?
  • Передается ли бесплодие по наследству?

Участники пресс-конференции:

  • зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей Татьяна Буцкая;
  • гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;
  • сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

