Вопрос сна очень важен для детей в раннем возрасте, нужно обращаться за консультацией только к врачам, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Вопросы, которые касаются сна, возникают у родителей сразу, это такой важный вопрос, который сопровождает родителей на разных этапах взросления ребенка. Вопрос сна наиважнейший в первые годы ребенка, у нас не так много времени уделяется врачом-педиатром на осмотр ребенка. А это очень тонкие вопросы, как ребенок должен засыпать, как выстроить его режим дня. Поэтому у нас даже появляются специалисты по сну ребенку. Я не могу не предупредить родителей, что консультанты по детскому сну, консультанты по грудному вскармливанию – это не профессии. Помочь может педиатр, медицинская сестра, которая консультирует. Отдельного консультанта не существует. Пожалуйста, не подвергайте детей опасности», - рассказала она.

77% россиян испытывают проблемы со сном — такие данные показали опросы медицинских сервисов. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Многие не высыпаются из-за храпа, нарушений дыхания, скрежета зубов во сне и ночных кошмаров. Эксперты объясняют: после пандемии население постоянно испытывает стресс, что приводит к росту хронической бессонницы. Это видно и по росту жалоб пациентов.

