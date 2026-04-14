Холод и темнота: Психолог раскрыла секреты качественного сна
Перед сном не стоит переедать, есть лучше за три-четыре часа до сна, заявила НСН Ольга Аристова.
Для улучшения качества сна важно спать в прохладном и темном помещении, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.
«Чтобы улучшить качество сна, желательно засыпать и спать в прохладном помещении. Если не очень холодно на улице, здорово открывать окно, чтобы было поступление прохладного воздуха. Также советую темные шторы, чтобы они блокировали поступление любого света. Далее желательно выключать звуковые сигналы телефона, чтобы ничего нам не мешало. Перед сном не стоит переедать, есть лучше за три-четыре часа до сна, не тяжелую пищу, а легкую. Если человек ест тяжелую пищу перед сном, у него случается так называемый пищевой сон, это не восстановительный он. Важно убирать кофеин, черный чай, пить такое можно не позже пяти-шести часов вечера», - рассказала она.
В России и в мире наблюдается мода на загруженность, что негативно сказывается на качестве сна, заявила сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская в пресс-центре НСН.
