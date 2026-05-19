21.05.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Провальный май и весенние итоги кинопроката»

В майские праздники российские кинотеатры в третий раз подряд отказались от проката зарубежных фильмов, но эта мера не принесла ожидаемого эффекта. По данным Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино, в этом году с 30 апреля по 11 мая кинотеатры посетили 2,5 миллиона зрителей — на 35% меньше, чем в прошлом году, когда за две праздничные недели пришли 3,7 миллиона человек.

Совокупные кассовые сборы за этот период также сократились на треть и составили чуть более 1 миллиарда рублей против 1,5 миллиардов рублей годом ранее. Снижение посещаемости не удалось компенсировать даже ростом средней цены билета на 10% — средняя заполняемость залов упала с 14 до 10 человек на сеанс.

Основную часть праздничного репертуара, как и год назад, сформировали российские релизы. Лидером проката стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым, собравшая 198,1 млн руб. Второе место заняла военная драма «Ангелы Ладоги» с кассой 177,2 млн руб., третье — фильм «Семь верст до рассвета», заработавший 126,7 млн руб. При этом ожидаемого роста интереса к военным картинам в праздничный период рынок не получил.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему майские праздники не спасли прокат?

Насколько сильно упали кассовые сборы?

Может ли российское кино конкурировать с зарубежным?

Как государство поддерживает отечественные фильмы?

Как увеличить посещаемость кинотеатров?

Повлияли ли онлайн кинотеатры на плохие сборы?

Какие картины стали самыми посещаемыми весной 2026 года?

Участники пресс-конференции:

Глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин ;

; Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ;

; Кинокритик Давид Шнейдеров;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

