26.05.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Проблемы общественного транспорта в регионах и механизмы их решения: опыт паратранзита»

Общественный транспорт в российских регионах переживает системный кризис. По данным опроса Russian Field, 28% россиян стали дольше ждать транспорт, а 45% сталкивались с закрытием маршрутов или сокращением работы транспорта. Продажи новых автобусов в 2025 году снизились на 34%, почти половина автобусного парка старше 15 лет, а дефицит водителей достигает 500 тысяч человек.

Традиционная маршрутная модель уже не справляется. При этом частные водители на личных автомобилях фактически вытеснены в серую зону: закон о такси предъявляет к ним те же требования, что и к профессиональным перевозчикам. В результате большинство водителей не могут работать легально, а пассажиры и водители массово договариваются о поездках через Telegram и ВКонтакте вне регулирования.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский предлагает создать для частных водителей отдельный правовой режим — паратранзит, как промежуточное звено между общественным транспортом и такси. Эксперты обсудят, возможно ли такое регулирование и как обеспечить транспортную доступность без ущерба для безопасности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему действующий закон о такси фактически выдавливает частных водителей в серую зону?

Какой правовой режим необходим, чтобы легализовать частных водителей, не применяя к ним избыточные требования?

В чем причина снижения обеспеченности общественным транспортом в регионах?

Что такое паратранзит и как он может восполнить дефицит мобильности в регионах?

Как обеспечить безопасность пассажиров при переходе к модели паратранзита?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский;

Основатель юридической компании Ярдрей, блогер, общественный деятель Андрей Подшивалов;

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

