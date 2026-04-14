Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

«У людей накопился фоновый стресс, влияет ситуация в мире. Также усиливается конкуренция, люди стараются много работать, это тренд на трудоголизм, постоянное «достигаторство». Нужно вводить тренд на здоровый сон, так как это все ведет к выгоранию, депрессиям, истощению. А истощение может привести к летальному исходу. Это очень страшная вещь, если человек не спит хотя бы 7-8 часов в сутки. Если человек не высыпается, он начинает сидеть на кофеине, а выгорание в таком случае происходит еще быстрее. Надо убирать кофеин, вводить прогулки на свежем воздухе, больше физической нагрузки – хотя бы два раза в неделю спортивный зал или долгие прогулки», - рассказала она.

В России и в мире наблюдается мода на загруженность, что негативно сказывается на качестве сна, заявила сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская в пресс-центре НСН.

