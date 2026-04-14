Врач заявила, что бессонница может привести к летальному исходу
Ольга Аристова заявила НСН, что человек нужно спать хотя бы 7-8 часов в сутки.
Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.
«У людей накопился фоновый стресс, влияет ситуация в мире. Также усиливается конкуренция, люди стараются много работать, это тренд на трудоголизм, постоянное «достигаторство». Нужно вводить тренд на здоровый сон, так как это все ведет к выгоранию, депрессиям, истощению. А истощение может привести к летальному исходу. Это очень страшная вещь, если человек не спит хотя бы 7-8 часов в сутки. Если человек не высыпается, он начинает сидеть на кофеине, а выгорание в таком случае происходит еще быстрее. Надо убирать кофеин, вводить прогулки на свежем воздухе, больше физической нагрузки – хотя бы два раза в неделю спортивный зал или долгие прогулки», - рассказала она.
В России и в мире наблюдается мода на загруженность, что негативно сказывается на качестве сна, заявила сомнолог, эксперт по сну и поведению детей Ольга Снеговская в пресс-центре НСН.
- «Привлекаем молодежь!»: Зачем худрук театра «На Покровке» вернулся в группу «БиС»
- Врач заявила, что бессонница может привести к летальному исходу
- Композитор Раймонд Паулс сообщил о госпитализации
- Виноваты не только гаджеты: Почему россияне массово не высыпаются
- Песков: Блокировки мессенджеров и ограничения интернета — это не путь в прошлое
- Сценарист «Трудно быть Богом» пообещал зрителям эпичность, а не Тарковского
- Только педиатр: Буцкая предостерегла родителей от «консультантов» по здоровью
- Названы любимые рок-группы у россиян с ноября 2025 года
- Угрозы Эрдогана войти в Израиль сочли «пылью в глаза»
- Сначала увидим 70: Когда рубль ослабнет до «выше ста» за доллар