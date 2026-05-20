21.05.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина: Как повлияет на мировую экономику новый тип отношений?»

19 мая президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпин. На фоне санкционного давления и изменения мировой экономической карты Москва и Пекин продолжают укреплять стратегическое партнерство — от энергетики и торговли до технологий и логистики.

По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Китаем превысил 240 миллиардов долларов, а доля расчетов в национальных валютах достигла более 90%. Китай остается главным торговым партнером России, а сотрудничество двух стран все чаще называют ключевым фактором новой мировой экономики.

По словам Путина, переговоры прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Был подписан пакет из порядка 40 межправительственных, межведомственных и корпоративных документов. Многие из них, по словам президента РФ, нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации.

Особое внимание к визиту Путина приковано еще и потому, что всего несколькими днями ранее в Пекин прилетал президент США Дональд Трамп. Его переговоры с Си Цзиньпином касались торговли, Тайваня и глобальной безопасности, однако серьезных прорывов стороны не достигли.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие совместные проекты России и Китая могут появиться в ближайшие годы?

Какие конкретные соглашения были достигнуты во время визита Путина?

Повлиял ли визит Трампа на переговоры Путина в Пекине?

Насколько выгодно российскому бизнесу сотрудничество с КНР?

Как продление безвизового режима повлияет на туризм?

Есть ли у России альтернативы китайскому рынку?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков ;

; Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

