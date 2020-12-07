8.12.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Концерты на выживание: что готовят звёздам законодатели?»

В Москве, из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов», опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры попал Ледовый дворец в Сантк-Петербурге, где при максимальной вместимости в 12 тысяч человек, присутствовало 13 тысяч. Кроме того, масштабные концерты, с очевидным нарушением распоряжения об ограничении заполняемости площадок лишь на 25%, недавно прошли у групп «Би-2» и «Чиж», а также исполнительницы Zivert. Власти Петербурга и вовсе приняли решение запретить проведение концертов в городе с 30 декабря по 10 января, а организаторов обязали обосновывать численность зрителей на мероприятиях и сообщать их возраст.

Участники пресс-конференции обсудят целесообразность применяемых на концертах мер безопасности и расскажут, что ещё ждёт зрителей, организаторов и звёзд.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов;

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

