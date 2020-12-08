Милонов согласился провести «Золотой граммофон» за две шавермы

Депутат Госдумы на пресс-конференции НСН рассказал, что в рамках экономии организаторы музыкальных премий могут заменить дорогостоящих ведущих на людей, готовых провести премии бесплатно.

В Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов» опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры после двух концертов Басты попал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Специалисты Роспотребнадзора также проводят проверку соблюдения санитарных мер на «Песне года» на «ВТБ-Арене» в Москве.

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН выразил сожаление, что организаторы отменили церемонию вручения премии «Золотой граммофон».

«Я возмущен, что не было «Золотого граммофона». Пускай там будет 25% заполняемость зала. Я ежегодно вручаю там премии приличным музыкантам. Там вообще нет танцпола. Можно сэкономить и на ведущем. Вместо Баскова я бы мог за две шавермы провести церемонию вручения премии. Было бы не хуже», - пошутил парламентарий.

Между тем, режиссер программы «Голубой огонек» Сергей Широков заявил, что шоу пройдет в привычном формате, а артисты будут без масок. Вместе с тем Широков добавил, что при подготовке к съемкам соблюдаются все санитарные нормы.

Ранее Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от участие в новогодних программах, чтобы привлечь внимание к резкому падению доходов артистов.

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ФОТО: THAM YUAN YUAN с сайта Pixabay
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