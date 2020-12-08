Милонов согласился провести «Золотой граммофон» за две шавермы

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН выразил сожаление, что организаторы отменили церемонию вручения премии «Золотой граммофон».



«Я возмущен, что не было «Золотого граммофона». Пускай там будет 25% заполняемость зала. Я ежегодно вручаю там премии приличным музыкантам. Там вообще нет танцпола. Можно сэкономить и на ведущем. Вместо Баскова я бы мог за две шавермы провести церемонию вручения премии. Было бы не хуже», - пошутил парламентарий.



Между тем, режиссер программы «Голубой огонек» Сергей Широков заявил, что шоу пройдет в привычном формате, а артисты будут без масок. Вместе с тем Широков добавил, что при подготовке к съемкам соблюдаются все санитарные нормы.



Ранее Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от участие в новогодних программах, чтобы привлечь внимание к резкому падению доходов артистов.

