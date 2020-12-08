«Двойные стандарты». Организатор концертов предложил штрафовать метро

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл на пресс-конференции НСН рассказал, почему площадки и организаторы концертов не виноваты в нарушении санитарных норм.



«Кто ездит в транспорте, тот знает, что в час пик никаких социальных дистанций нет. Значительная часть людей находится без масок, либо они надеты неправильно. То есть это маска для проформы, чтобы ее можно было при необходимости быстро надеть. Кого в этом случае штрафуют: метрополитен или пассажира? Так почему тогда штрафуют организаторов концертов или владельца концертной площадки? Это двойные стандарты»,- заявил он.



В обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

