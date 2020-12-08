«Двойные стандарты». Организатор концертов предложил штрафовать метро
Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» рассказал на пресс-конференции НСН, что владельцы площадок и организаторы выступлений не виноваты в нарушениях санитарного режима.
В Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов» опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры после двух концертов Басты попал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. После этого музыкант Сергей Шнуров раскритиковал Басту, заявив, что тот «подстегнул естественный отбор».
Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл на пресс-конференции НСН рассказал, почему площадки и организаторы концертов не виноваты в нарушении санитарных норм.
«Кто ездит в транспорте, тот знает, что в час пик никаких социальных дистанций нет. Значительная часть людей находится без масок, либо они надеты неправильно. То есть это маска для проформы, чтобы ее можно было при необходимости быстро надеть. Кого в этом случае штрафуют: метрополитен или пассажира? Так почему тогда штрафуют организаторов концертов или владельца концертной площадки? Это двойные стандарты»,- заявил он.
В обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».
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