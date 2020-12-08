«Ушли в тень». Милонов назвал виновника нарушений на концерте Басты

Депутат Госдумы рассказал на пресс-конференции НСН, кто виноват в нарушении санитарных мер во время выступлений Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов» опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры после двух концертов Басты попал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. После этого музыкант Сергей Шнуров раскритиковал Басту, заявив, что тот «подстегнул естественный отбор».

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН рассказал, кто виноват в нарушении санитарных мер на концерте рэпера.

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«Баста вообще не виноват. Он что, сделал что-то противозаконное? Музыканты провели разрешенный концерт. Они не призывали наплевательски относиться к ограничениям. Они играли музыку, пели песни, радовали слушателей. А вот охранные конторы ушли в тень и ничего не сделали. Вот они негодяи. Не дело Басты между песнями следить за соблюдением санитарных мер в зале. Это должны делать те дармоеды, которые получают большие деньги за охрану мероприятий», - заявил парламентарий.

В обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виталий МилоновКонцертсамоизоляцияБаста
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