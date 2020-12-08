«Ушли в тень». Милонов назвал виновника нарушений на концерте Басты

В Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов» опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры после двух концертов Басты попал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. После этого музыкант Сергей Шнуров раскритиковал Басту, заявив, что тот «подстегнул естественный отбор».



Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН рассказал, кто виноват в нарушении санитарных мер на концерте рэпера.