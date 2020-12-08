Милонов: коронавирус может «съесть» Моргенштерна

Депутат Госдумы на пресс-конференции НСН иронично предложил избирательно запрещать концерты некоторых артистов, которые занимаются «псевдоискусством».

В Москве из-за нарушений мер профилактики COVID-19 на концерте группы «Кипелов» опечатали клуб Adrenalin Stadium. Ранее под аналогичные меры после двух концертов Басты попал Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. После этого музыкант Сергей Шнуров раскритиковал Басту, заявив, что тот «подстегнул естественный отбор».

«Ушли в тень». Милонов назвал виновника нарушений на концерте Басты

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН с иронией предложил запрещать концерты избирательно.

«Концерты некоторых артистов надо запретить, конечно. Например, Бузова понижает иммунитет людей, она не умеет петь, только открывает рот. Влад «А4» - это же кошмар. Их надо запретить навсегда. И Моргенштерна надо отдать Роспотребнадзору, чтобы они съели его. Чтобы головы у него не было и он не мог бы петь, только другим местом. Гадкое псевдоискусство надо уничтожать. Коронавирус может съесть Моргенштерна, я буду не против», - пошутил парламентарий.

Между тем, в обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусКонцерт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры