Милонов: коронавирус может «съесть» Моргенштерна

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН с иронией предложил запрещать концерты избирательно.



«Концерты некоторых артистов надо запретить, конечно. Например, Бузова понижает иммунитет людей, она не умеет петь, только открывает рот. Влад «А4» - это же кошмар. Их надо запретить навсегда. И Моргенштерна надо отдать Роспотребнадзору, чтобы они съели его. Чтобы головы у него не было и он не мог бы петь, только другим местом. Гадкое псевдоискусство надо уничтожать. Коронавирус может съесть Моргенштерна, я буду не против», - пошутил парламентарий.



Между тем, в обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

