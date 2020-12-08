Организаторы опровергли сообщения о полных залах на концертах Басты

Директор концертного агентства «Ультра Продакшн» Алан Маршалл на пресс-конференции НСН рассказал, как действовали организаторы концертов Басты в Ледовом дворце.



«Все соблюдают ограничения на заполняемость залов. Я знаю организатора концерта Басты. Когда власти города отменили танцпол и разрешили только сидячие места, организаторы посадили людей из танцпола на трибуны. На поле Ледового дворца также разместили сидячий партер, но зрители встали. Как их посадить на место? Это ответственность каждого человека. Кроме того, почему было два концерта? Как раз из-за ограничений на заполняемость зала», - заявил он.



«Дело исполнителя - отыграть концерт. Иногда артист является организатором своих же выступлений. В остальных случаях концертная организация продает билеты, исходя из ограничений и норм по заполняемости площадок.



В обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

