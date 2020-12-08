«Мертвые не потеют». Милонов объяснил ограничения в Петербурге

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения.



«Отдельные чиновники всего боятся, они зашуганы. Не дай Бог будет всплеск заболеваемости и будут спрашивать: кто виноват? Поэтому они все запрещают, опережая другие регионы. Тогда они скажут: по нашему ведомству все хорошо, у нас все умерло. Мертвые не потеют. Но все эти меры ведь надо обсуждать. Возможно, креативное мышление артистов и организаторов концертов позволит найти новый выход», - заявил парламентарий.



Между тем, в обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».

