«Мертвые не потеют». Милонов объяснил ограничения в Петербурге
Депутат Госдумы на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения и отменяют то, что можно было бы оставить.
Санкт-Петербург близок к полному локдауну, заявил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 — это взаимная ответственность и призвал всех соблюдать антикоронавирусные меры. По его словам, «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса».
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения.
«Отдельные чиновники всего боятся, они зашуганы. Не дай Бог будет всплеск заболеваемости и будут спрашивать: кто виноват? Поэтому они все запрещают, опережая другие регионы. Тогда они скажут: по нашему ведомству все хорошо, у нас все умерло. Мертвые не потеют. Но все эти меры ведь надо обсуждать. Возможно, креативное мышление артистов и организаторов концертов позволит найти новый выход», - заявил парламентарий.
Между тем, в обсуждении концертов в Санкт-Петербурге принял участие даже премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо».
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