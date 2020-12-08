Милонов призвал «выгонять» людей на улицы в Новый год

Депутат Госдумы рассказал на пресс-конференции НСН, почему на улице у человека будет меньше шансов заразиться коронавирусом, чем в домашних условиях.

Санкт-Петербург близок к полному локдауну, заявил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 — это взаимная ответственность и призвал всех соблюдать антикоронавирусные меры. По его словам, «нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса».

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал власти не запрещать уличные праздничные гуляния на Новый год.

«На свежем воздухе шансы заразиться малы, а на морозе вирус умирает. Если людей прогнать с улиц, они будут встречать праздник дома. А дома не будет ни масок, ни дистанции, ни свежего воздуха. Да и количество выпитого алкоголя в домашних условиях будет в разы выше, чем на улице. Наоборот, нужно всех выгонять на улицы», - заявил парламентарий.

Ранее в северной столице ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Кроме того, несколько дней будут закрыты все кафе и рестораны. Власти также попросили туристов не приезжать в город на Новый год.

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ТЕГИ:Новый ГодКоронавирус
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