Милонов предложил депутатам поработать Дедами Морозами
Депутат Госдумы на пресс-конференции НСН заявил, что дети нуждаются во встрече с Дедом Морозом, несмотря на пандемию коронавируса.
Родители будут продолжать приглашать Деда Мороза, несмотря на пандемию коронавируса, заявила основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаиду Моор. Она добавила, что встречи детей со сказочным волшебником будут проходить на улице.
Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН также заявил, что детям необходима встреча с Дедом Морозом.
«Конечно, Деды Морозы должны быть с антителами. Здесь надо власти реагировать. Надо самим наряжаться Дедами Морозами. Вот я буду ходить у себя по округу, дарить радость людям. Снегурочку найдем. Так что 450 Дедов Морозов уже есть, по числу депутатов Госдумы. Муниципальных депутатов можно хотя бы зайцами нарядить или оленями, если они не очень умные. Новый год надо спасать», - заключил парламентарий.
Тем временем, пресс-служба Деда Мороза раскрыла популярные новогодние желания россиян. Наиболее часто встречающиеся новогодние пожелания россиян - решить квартирный вопрос и погасить кредиты. Также взрослые люди просят Деда Мороза о бытовой технике, автомобилях, новой мебели и путешествиях.
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