10.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концертная индустрия в России: Как меняется рынок».

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Развлекательные форматы сейчас популярны, как никогда — по данным билетных сервисов, этим летом продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России выросли на 35%. Второе и третье места по темпам роста заняли театральные постановки, продажи билетов на которые выросли на 22% по сравнению с показателями прошлого года, и мюзиклы, прибавившие 16% — их доля в общих продажах билетов на развлекательные мероприятия составила 3%. Эти форматы, по данным аналитиков, обеспечили 69% всех продаж на развлекательные мероприятия в летнем сезоне.

Участники пресс-конференции:

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин;

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн;

Кинопродюсер, сценарист и режиссер, телеведущая Елена Кипер;

Гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников;

Руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие обороты сегодня у концертной индустрии?

Как часто россияне ходят на концерты?

Как музыкальный рынок коснулись санкции?

Как сегодня изменилась концертная индустрия?

Какие новые имена появляются на музыкальном рынке?

Почему стали возрождаться старые проекты, такие как Фабрика звезд, Парк Горького и другие?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

