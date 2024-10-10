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Концертная индустрия в России. Как меняется рынок

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10.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концертная индустрия в России: Как меняется рынок».

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Развлекательные форматы сейчас популярны, как никогда — по данным билетных сервисов, этим летом продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России выросли на 35%. Второе и третье места по темпам роста заняли театральные постановки, продажи билетов на которые выросли на 22% по сравнению с показателями прошлого года, и мюзиклы, прибавившие 16% — их доля в общих продажах билетов на развлекательные мероприятия составила 3%. Эти форматы, по данным аналитиков, обеспечили 69% всех продаж на развлекательные мероприятия в летнем сезоне.

Участники пресс-конференции:

  • Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;
  • Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин;
  • Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн;
  • Кинопродюсер, сценарист и режиссер, телеведущая Елена Кипер;
  • Гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников;
  • Руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие обороты сегодня у концертной индустрии?
  • Как часто россияне ходят на концерты?
  • Как музыкальный рынок коснулись санкции?
  • Как сегодня изменилась концертная индустрия?
  • Какие новые имена появляются на музыкальном рынке?
  • Почему стали возрождаться старые проекты, такие как Фабрика звезд, Парк Горького и другие?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев

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