10.10.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концертная индустрия в России: Как меняется рынок».
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Развлекательные форматы сейчас популярны, как никогда — по данным билетных сервисов, этим летом продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России выросли на 35%. Второе и третье места по темпам роста заняли театральные постановки, продажи билетов на которые выросли на 22% по сравнению с показателями прошлого года, и мюзиклы, прибавившие 16% — их доля в общих продажах билетов на развлекательные мероприятия составила 3%. Эти форматы, по данным аналитиков, обеспечили 69% всех продаж на развлекательные мероприятия в летнем сезоне.
Участники пресс-конференции:
- Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин;
- Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин;
- Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн;
- Кинопродюсер, сценарист и режиссер, телеведущая Елена Кипер;
- Гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников;
- Руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live Янина Татарицкая.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какие обороты сегодня у концертной индустрии?
- Как часто россияне ходят на концерты?
- Как музыкальный рынок коснулись санкции?
- Как сегодня изменилась концертная индустрия?
- Какие новые имена появляются на музыкальном рынке?
- Почему стали возрождаться старые проекты, такие как Фабрика звезд, Парк Горького и другие?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8