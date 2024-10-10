«Имена артистов не запоминают»: Как нейросети влияют на музыкальную индустрию
Сегодня происходит деперсонификация в музыке, алгоритмы предлагают слушателям музыкальные подборки, поэтому многие даже не запоминают имен исполнителей, заявил в пресс-центре НСН Илья Бачурин.
Несмотря на большой прирост новых артистов и появление новых музыкальных композиций, отрасль не получает соизмеримое количество новых хитов и запоминающихся имен. Об этом в пресс-центре НСН рассказал гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.
«Хорошей музыки при большом потоке новой музыки не становится больше, несмотря на прирост артистов. Новых хитов мы практически не получаем. Людей, которых запомнили и любят, тоже не становится больше. Деперсонифицируется механика потребителя и артиста. Большинство на улице не скажет вам имя артиста, который исполняет их любимый трек. Потому что это работа искусственного интеллекта. Алгоритмы предлагают стрим-поток, и так уже слушает большая часть людей. Артистов уже не запоминают вообще», - рассказал он.
Ранее он также заявил в пресс-центре НСН, что появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган
- В России возбудили уголовное дело против грузинского наемника
- ВСУ удерживают мирных жителей в школе-интернате Суджи
- В Израиле предотвратили подрыв небоскребов в Тель-Авиве
- СМИ: ФСБ провела следственные действия в офисе АСВ в Москве
- СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге
- Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня
- Израиль за сутки нанес более 140 ударов по югу Ливана и сектору Газа
- СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги
- Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru