«Имена артистов не запоминают»: Как нейросети влияют на музыкальную индустрию

«Хорошей музыки при большом потоке новой музыки не становится больше, несмотря на прирост артистов. Новых хитов мы практически не получаем. Людей, которых запомнили и любят, тоже не становится больше. Деперсонифицируется механика потребителя и артиста. Большинство на улице не скажет вам имя артиста, который исполняет их любимый трек. Потому что это работа искусственного интеллекта. Алгоритмы предлагают стрим-поток, и так уже слушает большая часть людей. Артистов уже не запоминают вообще», - рассказал он.

Ранее он также заявил в пресс-центре НСН, что появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм.

