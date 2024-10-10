«Имена артистов не запоминают»: Как нейросети влияют на музыкальную индустрию

Сегодня происходит деперсонификация в музыке, алгоритмы предлагают слушателям музыкальные подборки, поэтому многие даже не запоминают имен исполнителей, заявил в пресс-центре НСН Илья Бачурин.

Несмотря на большой прирост новых артистов и появление новых музыкальных композиций, отрасль не получает соизмеримое количество новых хитов и запоминающихся имен. Об этом в пресс-центре НСН рассказал гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.

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«Хорошей музыки при большом потоке новой музыки не становится больше, несмотря на прирост артистов. Новых хитов мы практически не получаем. Людей, которых запомнили и любят, тоже не становится больше. Деперсонифицируется механика потребителя и артиста. Большинство на улице не скажет вам имя артиста, который исполняет их любимый трек. Потому что это работа искусственного интеллекта. Алгоритмы предлагают стрим-поток, и так уже слушает большая часть людей. Артистов уже не запоминают вообще», - рассказал он.

Ранее он также заявил в пресс-центре НСН, что появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМузыканты

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