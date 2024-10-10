«Судороги и 64 миллиона»: Пригожин рассказал, во что ему обошелся «Трибьют Валерии»
Продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что остался почти «без штанов», организовывая концерт «Трибьют Валерии», а также пожаловался, что некоторые артисты его подвели.
Одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.
«Если бы вы меня видели в течение этих полутора лет, пока я делал концерт Валерии, вы бы меня не узнали. Я проживал почти в судорогах, я боялся, что меня подведут мои молодые коллеги и не придут. Такой один нашелся – L'One, просто взял и за два дня сообщил, что не придет. А пока я делал права на песни, с меня сняли последние штаны. Мне только авторские обошлись под 15 млн рублей. Этот трибьют, сама запись и концерт, обошлись мне в 64 млн рублей. Это мыслимо? А это имиджевая история, и я до потери пульса за этот концерт боролся», - рассказал он.
Ранее Пригожин рассказал НСН, что концерт «Трибьют Валерии» станет ярким, нарядным и красивым событием, которое украсят выступления молодых исполнителей и множество сюрпризов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кусок стены старинного дома обрушился в Санкт-Петербурге
- Песков: Россия не получала сигналов о готовности Украины к прекращению огня
- Израиль за сутки нанес более 140 ударов по югу Ливана и сектору Газа
- СМИ: ФНС закрыла российский бизнес рэпера Сереги
- Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
- Миллер допустил ценовой шок и перебои поставок газа в ЕС
- СМИ: Неизвестный напал на полицейских в Вильнюсе
- Над Курской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
- Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры
- В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал один человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru