«Судороги и 64 миллиона»: Пригожин рассказал, во что ему обошелся «Трибьют Валерии»

«Если бы вы меня видели в течение этих полутора лет, пока я делал концерт Валерии, вы бы меня не узнали. Я проживал почти в судорогах, я боялся, что меня подведут мои молодые коллеги и не придут. Такой один нашелся – L'One, просто взял и за два дня сообщил, что не придет. А пока я делал права на песни, с меня сняли последние штаны. Мне только авторские обошлись под 15 млн рублей. Этот трибьют, сама запись и концерт, обошлись мне в 64 млн рублей. Это мыслимо? А это имиджевая история, и я до потери пульса за этот концерт боролся», - рассказал он.

Ранее Пригожин рассказал НСН, что концерт «Трибьют Валерии» станет ярким, нарядным и красивым событием, которое украсят выступления молодых исполнителей и множество сюрпризов.

