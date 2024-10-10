«Судороги и 64 миллиона»: Пригожин рассказал, во что ему обошелся «Трибьют Валерии»

Продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что остался почти «без штанов», организовывая концерт «Трибьют Валерии», а также пожаловался, что некоторые артисты его подвели.

Одни авторские права на музыку для концерта «Трибьют Валерии» обошлись музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину в 15 млн рублей, а на само создание концерта он потратил суммарно 64 млн. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.

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«Если бы вы меня видели в течение этих полутора лет, пока я делал концерт Валерии, вы бы меня не узнали. Я проживал почти в судорогах, я боялся, что меня подведут мои молодые коллеги и не придут. Такой один нашелся – L'One, просто взял и за два дня сообщил, что не придет. А пока я делал права на песни, с меня сняли последние штаны. Мне только авторские обошлись под 15 млн рублей. Этот трибьют, сама запись и концерт, обошлись мне в 64 млн рублей. Это мыслимо? А это имиджевая история, и я до потери пульса за этот концерт боролся», - рассказал он.

Ранее Пригожин рассказал НСН, что концерт «Трибьют Валерии» станет ярким, нарядным и красивым событием, которое украсят выступления молодых исполнителей и множество сюрпризов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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