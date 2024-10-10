«Тысяча в день»: Глава Москонцерта о том, почему с новыми артистами трудно работать
Сложности в работе с молодыми артистами возникают из за того, что «старая» музыкальная школа еще не перестроилась под них, к ним нужен другой подход, заявил НСН Илья Бачурин.
Появляющиеся еженедельно новые музыканты не могут сразу встраиваться в привычные и устоявшиеся рабочие схемы, с ними нужно работать по-другому и подстраиваться под их ритм. Об этом в пресс-центре НСН заявил Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.
«Не видеть, что поменялась вся механика работы шоу-бизнеса, и не говорить об этом было бы совсем неправильно. Многие проблемы происходят из того, что раньше на одном артисте фокусировалось гигантское внимание, а сейчас их в день появляется тысяча. Сейчас мы будем удивлены, кто те люди, у которых по несколько миллионов прослушиваний за неделю. Говорить о том, что эти десятки появляющихся каждую неделю артистов будут сразу аккуратно встроены в действующие механизмы, мы не можем. Надо воспринимать реальность через другую призму», - рассказал он.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что на концерты стали ходить преимущественно одни женщины, мужчин в зале практически не видно.
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