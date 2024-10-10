«80% женщин»: Иосиф Пригожин рассказал, что мужчины перестали ходить на концерты

«Мы сейчас с Валерией вернулись из небольшого турне: Улан-Удэ, Иркутск, Чита. И вот что я заметил - есть молодые артисты, которых хотят увидеть, есть артисты состоявшиеся, но на них почему-то не идут. И ты задаешь себе вопрос «Почему?». То ли перенасытились, то ли еще что-то. Очень много женщин в зале, а мужчин стало мало. Соотношение примерно 80% на 20%», - поделился он.

Ранее Пригожин рассказал НСН, что концерт «Трибьют Валерии» станет ярким, нарядным и красивым событием, которое украсят выступления молодых исполнителей и множество сюрпризов.

