«Не отдает 140 млн»: Финкельштейн об отмененном концерте рок-музыканта Шнурова

«У нас всегда "виноват" промоутер. Далеко ходить не надо. Я продаю концерт «Шнура», и оплачиваю ему гонорар. Его (музыканта) по каким-то причинам запрещают. Дальше мы идем и отдаем людям деньги, просим вернуть Сергея гонорар - по меньшей мере 140 млн рублей. Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых. Поэтому мы 1.5 года не можем получить концерт, вернув людям деньги», - рассказал он.

16 сентября 2023 года должен был состояться концерт Шнурова в «Лужниках», однако это выступление отменили из-за отсутствия соответствующего разрешения от городских властей. После этого начались судебные тяжбы между представителями музыканта и организаторами концерта, компанией «Артлайф».

Ранее стало известно, что 9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Сергея Шнурова 50 млн рублей, выплаченных музыканту авансом за несостоявшийся в 2023 году концерт в Санкт- Петербурге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

