«Из пыльного сундука»: В отрасли рассказали о нехватке артистов для старшего поколения

Сегодня очень много контента для молодой аудитории, а для старшего поколения – нет, поэтому организаторам приходится «откапывать» старые музыкальные группы, артистов и задействовать их в разных проектах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» Эд Ратников.

«Это мировая тенденция по возвращению старого контента на сцену, старых проектов. В них нехватка сегодня. Молодежь слушает новый контент, его много, ротация молодых артистов адская, а широкая, уже почтенная аудитория обделена. Для нее нет героев, нет контента. Поэтому им достают из «пыльных шкафов» старые проверенные команды. Я считаю, нельзя войти в одну реку дважды, но и артисты, и зрители получают удовольствие, это главное», - отметил он.