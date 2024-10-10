«Из пыльного сундука»: В отрасли рассказали о нехватке артистов для старшего поколения
Сегодня для молодежи есть большое количество артистов и новой музыки, тогда как более взрослой аудитории не хватает новых героев, заявил НСН Эд Ратников.
Сегодня очень много контента для молодой аудитории, а для старшего поколения – нет, поэтому организаторам приходится «откапывать» старые музыкальные группы, артистов и задействовать их в разных проектах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» Эд Ратников.
«Это мировая тенденция по возвращению старого контента на сцену, старых проектов. В них нехватка сегодня. Молодежь слушает новый контент, его много, ротация молодых артистов адская, а широкая, уже почтенная аудитория обделена. Для нее нет героев, нет контента. Поэтому им достают из «пыльных шкафов» старые проверенные команды. Я считаю, нельзя войти в одну реку дважды, но и артисты, и зрители получают удовольствие, это главное», - отметил он.
По его словам, эта тактика неверная, и необходимо поддерживать молодых артистов, так как в них сейчас все равно больше потребности.
«Сегодня необходимость в представленности для молодой аудитории больше, чем в командах из «пыльных сундуков». Должно пройти время, пока не «устаканится» новая сцена, новые герои, новые имена. Им надо помогать, но институт промоутеров уже отживает. Молодые артисты и их менеджеры предпочитают в цифровой век работать самостоятельно. Билетные компании с удовольствием идут им на встречу», - подытожил Ратников.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в пресс-центре НСН рассказал, что на концерты стали ходить преимущественно одни женщины, мужчин в зале практически не видно.
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