4.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кижи и Валаам: Как туристы отдохнули в Карелии этим летом»

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2022 году с туристическими целями Республику Карелия посетили 1 млн 490 тыс. человек, что на 56 % больше, чем в 2021 году. Известно, что за период

с 1 января по 30 сентября 2023 года Республика Карелия приняла 1 млн 341 тыс. 469 туристов, прогнозируем, что туристский поток в 2023 году составит 1 млн 700 тыс. человек. Вместе с ростом турпотока возросла и потребность Республики Карелия в объектах размещения. Учитывая дефицит объектов размещения в пиковые периоды в 2023 году в Республике Карелия увеличен общий номерной фонд региона на 1609 койко-мест.

В ходе пресс-конференции участники поделятся успешным опытом привлечения туристов в Республику Карелия, а также о планах дальнейшего развития туристической инфраструктуры региона.

Участники пресс-конференции:

Ермолаев Олег Александрович Член Правительства Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия;

Член Правительства Республики Карелия - Министр экономического развития Республики Карелия; Марина Евгеньевна Ноженко специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

