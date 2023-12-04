«Музыка, лыжи и ягоды»: В Карелии ежегодно проходит сотня фестивалей
Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев рассказал НСН, какие мероприятия привлекают туристов из разных уголков страны.
В Карелии ежегодно проходит порядка ста фестивалей, культурных и спортивных мероприятий, заявил член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Территория Карелии – это территория культуры, музыки, спорта и клубники. У нас очень событийный календарь, порядка ста событий каждый год у нас происходит в сфере культуры, спорта. Многие спортивные мероприятия связаны с водой, так как в регионе 27 тысяч рек и 60 тысяч озер, а также связаны с зимой и снегом – например, лыжные фестивали. Конечно, есть у нас визитные карточки в виде музыкального фестиваля Ruskeaka Symphony, на который собираются тысячи любителей камерной классической музыки под открытом небом. Это уникальная атмосфера и качественный звук. Новинка этого года – фестиваль ARMAS на открытой сцене, а также фестиваль «Воздух». Что касается клубники, наши фермеры увлеклись ее выращиванием и она вкуснее, чем на юге. У нас проходят целые гастрономические фестивали» - рассказал он.
Ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня.
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